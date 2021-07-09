Шесть новых скверов появятся в Хабаровске в этом году

Глава города Сергей Кравчук накануне посетил площадки и проверил ход работ по благоустройству Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск в 2021 году украсят, по меньшей мере, шесть новых скверов. Проект еще одной зоны отдыха сейчас на доработке - по нему ведется корректировка документации. Глава города Сергей Кравчук накануне посетил площадки и проверил ход работ по благоустройству, сообщили в администрации мэрии.

В сквере «Узы Дружбы» Кравчук сразу заметил проблему - не сделана тропинка по периметру сквера. Теперь придется искать деньги в бюджете, чтобы итоговый результат работ всех устроил.

- Это значительная недоработка, на которую не обратили внимание ни проектировщики, ни руководство Центрального района. Сквер получится хорошим, и без внимания тротуар оставить мы не можем. Придется изыскивать средства и доводить до ума эту площадку, - сделал замечание градоначальник.

Побывал Кравчук и в «шахматном» сквере, главной фишкой которого станет гигантская игровая доска с фигурами выше одного метра. Мэр потребовал, чтобы был решен вопрос с охраной фигур от вандалов.

- Также в этом году обустроят «Сквер врачей», который расположен на улице Тихоокеанской, вблизи горбольницы №10. В парке «Северный» появится зона «Сквер русских сказок» с фигурами знаменитых персонажей. Также на заключительной стадии готовности находится последний этап благоустройства сквера Пограничной славы на Уссурийском бульваре. Помимо этого новые малые архитектурные формы с космическим дизайном установят и в парке Гагарина, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

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