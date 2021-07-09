Назад в прошлое: какие символы 90-х можно купить в Хабаровске? Фото: youla.ru

Помните ставшую мемной фразу «это были 90-е, мы выживали как могли»? В те лихие времена не только выживали, но и менялись в уличных павильончиках «повторками» игрушек из «киндер-сюрпризов», собирали фишки, играли в «Сегу» и «Денди» всей семьей и слушали кассеты через аудиоплееры, щеголяя по улицам в лосинах термоядерных цветов и с боевым раскрасом на лице. Была у того времени своя особая эстетика. Для всех, кого уже захлестнула ностальгия, «Комсомолка» сделала подборку атрибутов 90-х, которые сейчас все еще можно купить в Хабаровске.

Игрушки в «киндерах» тогда и сейчас - совсем разные вещи. Фото: youla.ru

«Киндер-сюрприз»

Шоколадные яйца, как и прежде, продаются на каждом углу, но вот игрушки в них… Выросшим детям 90-х в пору говорить: «А вот в наше время...» Действительно, игрушки в «киндерах» тогда и сейчас сильно отличаются. На сайтах бесплатных объявлений мы нашли немало предложений от хабаровчан, которые готовы продать коллекции динозавриков-строителей, озорных лягушек, бегемотиков на отдыхе и акул из подземного царства. Цена вопроса: от 500 рублей.

Вкладыши в жвачках Turbo становились детской валютой в 90-х. Фото: youla.ru

Жвачка Turbo

Вкладыши оттуда были на вес золота. Для детей тех лет они становились своего рода валютой. Обладатели редких экземпляров могли выгодно обменять их сразу на пять, а то и 10 других штук для своей коллекции. И у кого их было больше, тот и был самым крутым во дворе. Засохшие от возраста, но такие близкие сердцу жвачки также можно приобрести у коллекционеров-частников. За жвачки просят от 497 рублей. вкладыши обойдутся в 3400 рублей.

Ты не жил в 90-х, если не играл в Caps. Фото: youla.ru

Фишки

В них рубились и мальчишки, и девчонки. Все играли как могли. Большинство выстраивали их ровными столбиками и пытались с одного удара перевернуть пальцем как можно больше штук. У игроков были даже собственные выработанные приемы и техники. Сейчас фишки в Хабаровске можно купить по 10 рублей за штуку.

У кого была "Сега", тот и был крутой. Даже c "Айфоном" сейчас это не работает. Фото: youla.ru

«Сега» и «Денди»

Наличие этих приставок превращало любого ребенка 90-х в любимчика всех мальчишек и девчонок со двора. Ну и что, что игры продавались «паленые», а зачастую и вовсе работающие из-под палки, сделанные «пиратами» на коленке? За игрой можно было проводить часы, дни, недели. Тут все зависело от настроения родителей. Кстати, для них наличие приставки у любимого чада было эффективным инструментом воспитания: или послушание и игры, или «Марш в свою комнату! И больше никаких тебе стрелялок! Неделю! Две! Месяц!» Сейчас олдовую приставку в Хабаровске можно купить от 500 рублей.

"Хватит сажать батарейку! Возьми карандаш и перемотай кассету так!" Знакомо? Фото: youla.ru

Аудиокассеты

«Нэнси», «Сектор Газа», Алсу, Андрей губин, Лариса Черникова, «Руки вверх»… Да-да, аудиокассеты этих артистов, которым подпевала вся страна, тоже есть в частных коллекциях. И люди готовы их продать по цене от 150 рублей за штуку

А какие атрибуты 90-х остались у вас?

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