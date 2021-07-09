17 пар поженились в День семьи, любви и верности в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Пандемия коронавируса - любви не помеха: молодые люди в Хабаровском крае вступают в брак несмотря ни на что. В День семьи, любви и верности в регионе поженились 17 пар. Молодожены уверены, что этот день принесет им счастье в личной жизни.
- Больше всего свадеб сыграли в поселениях Хабаровского района. В течение дня было заключено девять брачных союзов. Четыре пары узаконили отношения в Охотском и Верхнебуреинском районах. По одной новой семье появилось в Бикинском, Ванинском, Николаевском и Солнечном районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, - сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.
Влюбленным из Хабаровска и Комсомольска повезло чуточку меньше: они могут жениться только по пятницам.
В честь праздника в регионе также прошли тематические мероприятия: экскурсия «Семь - Я» по зоосаду «Приамурский», концерт «Все о любви» в Хабаровской краевой филармонии, выставка в Краевом дворце дружбы «Русь» (ее также можно посетить и 9 июля).
Все мероприятия в учреждениях культуры проводились с учетом соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
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