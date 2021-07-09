Продавцы контрафактного золота пойдут под суд в Хабаровске
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске под суд отправятся продавцы контрафактного золота. Они собирались сбыть килограмм драгметалла за четыре миллиона рублей, но были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
- По версии следствия, в сентябре 2020 года житель города Благовещенска Амурской области и двое жителей города Хабаровска объединились в преступную группу для незаконной продажи природного золота в крупном размере. Денежное вознаграждение за него в четыре миллиона рублей они намеревались распределить в зависимости от роли в совершаемой сделке, - рассказала старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Анна Исаева.
Один из участников ОПГ привез драгметалл из Благовещенска в Хабаровск, чтобы продать, но «покупателем» оказался сотрудник ФСБ, и преступника задержали на месте. Теперь ему и его сообщникам грозит до семи лет лишения свободы.
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