Продавцы контрафактного золота пойдут под суд в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске под суд отправятся продавцы контрафактного золота. Они собирались сбыть килограмм драгметалла за четыре миллиона рублей, но были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- По версии следствия, в сентябре 2020 года житель города Благовещенска Амурской области и двое жителей города Хабаровска объединились в преступную группу для незаконной продажи природного золота в крупном размере. Денежное вознаграждение за него в четыре миллиона рублей они намеревались распределить в зависимости от роли в совершаемой сделке, - рассказала старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Анна Исаева.

Один из участников ОПГ привез драгметалл из Благовещенска в Хабаровск, чтобы продать, но «покупателем» оказался сотрудник ФСБ, и преступника задержали на месте. Теперь ему и его сообщникам грозит до семи лет лишения свободы.

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