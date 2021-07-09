7,5 тысячи первоклашек зачислены в школы Хабаровска

7,5 тысяч первоклашек зачислены в Хабаровские школы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровских школах закончился основной прием детей в первые классы. В образовательные учреждения поступили около 7,5 тысячи первоклашек. И, по словам специалистов, это еще не все.

- Мы ожидаем, что в День знаний впервые за парты сядут около 8,1 тысячи школьников. Чтобы принять всех желающих, мы открываем дополнительные классы. Уже открыто 10, но, возможно, их количество придется еще увеличивать, - рассказал начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев.

Соболев отметил, что самым востребованным образовательным учреждением города стал новый «Волочаевский лицей». Туда поступило около 330 заявлений о приеме на обучение.

КОНКРЕТНО

Всю актуальную информацию о приемной кампании не по месту жительства родители могут получить по телефонам управления образования:

55-68-03 — Центральный район;

55-68-05 — Индустриальный район:

55-68-01 — Кировский и Краснофлотский район;

55-67-74 — Железнодорожный район.

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