«Сониктранс» может стать партнером «Группы ГАЗ» в Хабаровском крае Фото: Сониктранс

Министерство промышленности Хабаровского края предложило «Группе ГАЗ» в качестве партнера компанию «Сониктранс». Группа планирует организацию в регионе сборочного производства автомобилей.

- Сегодня компания «Сониктранс» является не только официальным дилером на Дальнем Востоке ПАО КАМАЗ, UMG СДМ и ЧЕТРЫ, но и владельцем сервисного центра со специалистами высокой квалификации, которые способны отправиться для ремонта техники на удаленные объекты. Это наш вклад в поддержку развития отечественного машинстроения, - говорит директор компании «Сониктранс» Игорь Филиппов.

«Сониктранс» и ее сервисный центр базируются в селе Мирное Хабаровского района. Там сборочное производство автомобилей - перспективное направление. Прежде всего, потому что оно создаст новые рабочие места.

- Как и с кем будет реализован региональный проект «Группы ГАЗ», решится в августе этого года. В настоящее время мы подали документы на вхождение в ТОСЭР, - подытожил Игорь Филиппов.

СПРАВКА «КП»

«Группа ГАЗ» - российская автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в Нижнем Новгороде. Она объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации. Техника ГАЗ является федеральным лидером по созданию функционального, экономичного и экологичного транспорта для бизнеса, различных отраслей промышленности, пассажирских перевозок, образовательных и медицинских учреждений, коммунальных и пожарных служб, сельского хозяйства. Компания обеспечивает выгодные условия покупки для потребителей, доступный сервис и запчасти, а также постоянно совершенствует модельный ряд выпускаемой продукции на основе глубокого знания специфики эксплуатации при постоянных максимальных нагрузках в различных дорожных и климатических условиях.

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