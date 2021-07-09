МФЦ Хабаровского края с 12 июля будут принимать посетителей только по записи
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае введено новое антиковидное ограничение. Отделения МФЦ с 12 июля начнут принимать посетителей только по предварительной записи. Это позволит избежать очередей и распространения инфекции. Часть услуг жители региона могут получить не выходя из дома через порталы «Госуслуги» и «Услуги27», сообщили в правительстве Хабаровского края.
— Запись ведется по телефону и на сайте учреждения. Мы рекомендуем жителям края записываться на прием онлайн. Это быстрее и удобнее, не нужно ожидать ответа на телефонной линии, — разъяснили в МФЦ края.
В ведомстве также отметили, что пользоваться порталом «Госуслуги» для жителей региона будет выгоднее с экономической точки зрения, так как там оплатить госпошлину можно со скидкой в 30%.
КОНКРЕТНО
Как записаться на прием в МФЦ?
Через портал mfc27.ru. Там есть раздел «Предварительная запись», где можно выбрать офис и услугу, а также посмотреть информацию о полученных талонах или отменить визит
Заявку также можно отправить по адресу электронной почты support@mfc27.ru. В письме необходимо указать филиал МФЦ, необходимую услугу, ФИО и контактный телефон.
Перечень услуг, а также актуальная информация о работе офисов МФЦ размещены на официальном сайте учреждения.
Телефон единой справочной службы: +7 (4212) 340-240.
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