В Хабаровске прошла встреча нового генконсула Японии с Михаилом Дегтяревым Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 9 июня встретился с новым Генконсулом Японии госпожой Фурутой Кэйко. Он поздравил ее со вступлением в должность и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие двух государств на том же уровне, на котором оно было в допандемицное время, сообщили в правительстве региона.

Фурута Кэйко хорошо знакома с Хабаровским краем. Она продолжительное время работала на его территории и разбирается в специфике этой местности.

— Уверен, что после нормализации эпидемической обстановки все контакты будут возобновлены в полном объеме. Япония традиционно входит в четверку крупнейших внешнеторговых партнеров Хабаровского края, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

На сегодняшний день, в крае японский капитал задействован такие направлениях как сельское хозяйство, сфера услуг, деревопереработка, медицина, транспорт и логистика.

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