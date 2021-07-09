Хабаровские перевозчики закупили 53 новых автобуса Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские перевозчики взялись за обновление своего автобусного парка. С начала года они закупили уже 53 новых транспортных средства, сообщили в администрации города.

- Яркий пример - маршрут №73, на который было много нареканий у жителей. Администрация города провела большую работу с перевозчиком, в результате чего было закуплено восемь автобусов, которыми заменили старые. Перевозчик планирует и дальше обновлять технику - в планах закупить еще семь машин, - отметил начальник отдела городского управления промышленности, транспорта, связи Анатолий Тимошенко.

Новые автобусы, к слову, не являются «БУшками» из-за рубежа. Совсем наоборот. Большинство из них только-только сошло с конвейера и оснащено всеми современными опциями: в частности автоинформаторами и низкорасположенными полами для удобства поездок маломобильных граждан.

- Согласно представленной перевозчиками информации, до конца текущего года планируется провести закупки еще 48 автобусов, - добавил Тимошенко.

Также в этом году Москва безвозмездно передала в регион 20 троллейбусов. Прорабатывается вопрос поставки до конца года еще девяти трамваев.

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