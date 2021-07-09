Новые спортивные и детские площадки появятся во дворах Комсомольска

Чаяния комсомолчьан услышаны: в 2021 году будет отремонтировано 78 дворов Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Комсомольска жалуются: «Нам негде гулять, негде отдыхать». Особенно этот вопрос мучает мам с детьми. Чаяния комсомольчан услышаны: в 2021 году будет отремонтировано 78 дворов.

- Часть парков будет приведена в порядок за счет крупных компаний, которые там работают, часть за счет местного бюджета, часть за счет нашей помощи из края, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

В этом году планировалось привести в порядок общедомовые территории, отремонтировать 140 дворов. Федеральный центр пошел региону навстречу и поддержал идею дополнительно установить новые детские и спортивные комплексы на дополнительных участках.