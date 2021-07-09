Минздрав рассказал о вспышке коронавируса среди рабочих на Комсомольском нефтезаводе

В городскую больницу №2 с симптомами ковида госпитализированы 24 строителя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соцсети взорвались от новости о вспышке коронавируса на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе. Оказалось, что очаг заболеваемости возник не на самом предприятии. Заболели сотрудники компании-подрядчика, которая ведет на заводе строительно-монтажные работы.

- В компании работают свыше 700 иностранных граждан. Сейчас ведется работа в очаге. Уточняются все контактные лица. Компанией создан обсерватор для наблюдения за сотрудниками. Врачи каждый день выезжают в район проживания работников, проводится полный осмотр контактных и людей с признаками ОРВИ, - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В городскую больницу №2 с симптомами ковида госпитализированы 24 строителя, всего коронавирус нашли у восьмерых человек. Все находятся в состоянии средней степени тяжести.