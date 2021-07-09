Один из самых проблемных перекрестков модернизируют в Хабаровске

Сейчас на месте устанавливают светофоры, барьеры и камеры видеофиксации Фото: Администрация Хабаровска

Перекресток улиц Воронежской, Шелеста и Большой - один из самых загруженных в краевой столице. Здесь ежедневно собираются пробки, в которых водители могут простаивать часами. Чтобы разгрузить напряженный перекресток, идет его модернизация. Работы выполнены на 36 процентов.

- На улице Большой от Минина до Воронежской появится новая полоса для движения транспорта с правым поворотом (на Воронежскую) в сторону Трехгорной, после чего дорога станет шестиполосной. По еще одной дополнительной полосе можно будет уйти с правым поворотом с Воронежской на Большую. Исчезнет привычный левый поворот на улицу Шелеста при движении по улице Воронежской в сторону Трехгорной, а новый появится неподалеку, за автомобильной заправкой, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Сейчас на месте устанавливают светофоры, барьеры и камеры видеофиксации. Завершить модернизацию дорожники должны до 1 сентября. На работы выделено 34 миллиона рублей.