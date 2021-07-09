Погода в Хабаровске: 10 июля возможен дождь, днем до +28 градусов

На выходных в Хабаровском крае потеплеет Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

На выходных в Хабаровском крае потеплеет: температура воздуха местами «перевалит» за +30 градусов. Опасных явлений, связанных с погодой, синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

В Хабаровске ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет в пределах +17+19 градусов, днем - от +26 до +28 градусов. Ветер южный 3-10 метров в секунду.

На юге края местами кратковременные дожди. Ночью воздух прогреется до +15 +20 градусов, днем - до +26 +31 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду.

В центре региона также возможны кратковременные дожди. Столбик термометра ночью покажет +10 +20 градусов, днем температура воздуха будет в пределах +21 +31 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду.

На севере края местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +8 +14, днем - от +13 до +32 градусов. Ветер восточных направлений 4-10 метров в секунду.