Мужчина с седой бородой и в белой шляпе без вести пропал в Хабаровском крае

Рост мужчины 184 сантиметра, у него среднее телосложение. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Бикинском районе разыскивают 75-летнего мужчину. Виталий Николаевич Савельев ушел из дома и исчез при невыясненных обстоятельствах. Мужчину ищут родные, полиция и волонтеры.

Виталий Савельев без вести пропал 3 июля в районе села Пушкино. Последний раз мужчину видели на 159-м километре автодороги А-370 «Уссури». Об этом сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Рост мужчины 184 сантиметра, у него среднее телосложение, седые длинные волосы, седая длинная борода. Виталий Савельев был одет в темно-синий пиджак и белую шляпу. Пенсионеру может потребоваться помощь медиков.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Виталия Николаевича, просим позвонить по телефонам: +7 914-190-12-17; +7 914-167-37-77; 112.