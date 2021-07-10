Коронавирус унес жизни боле 500 человек в Хабаровском крае с начала пандемии

Больше всего ковидных пациентов в Хабаровске - 203 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки (8 июля) опасную инфекцию нашли у 323 человек. Зафиксирован один летальный исход.

Больше всего ковидных пациентов в Хабаровске - 203 человека. В Охотском районе опасную инфекцию нашли у 34 жителей, на четырех меньше - в Комсомольске и Верхнебуреинском районе. В Хабаровском районе ковидом заразились 14 человек, четверо - в Ульчском и Ванинском районах. По одному пациенту прибавилось в Комсомольском, Совгаванском и Нанайском районах.

- В тяжелом состоянии находится 29 пациентов, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Справились с опасной инфекцией 215 человек, - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В Хабаровском крае с начала пандемии коронавирус нашли у 58233 человек. Вылечились 53905 пациентов, лечение получают 3806 зараженных. Ковид унес жизни 522 человек.

В регионе развернуто 1810 ковидных коек, свободных - 392. Против коронавируса вакцинировались 189 тысяч 538 человек, из них полностью - 131 тысяча 920 жителей края.