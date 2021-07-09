Двое пожарных погибли в ДТП под Хабаровском Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

Под Хабаровском двое пожарных погибли в ДТП. Служебная машина ехала на вызов, но врезалась в кирпичный забор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК Хабаровского края.

Трагедия произошла вечером 9 июля. Водитель потерял управление и на полном ходу автомобиль влетел в кирпичный забор одного из жилых домов в селе Воронежское-2. Удар был такой силы, что машину буквально разорвало на части. Она превратилась в груду покореженного металла. Автоцистерна слетела с креплений и придавила кабину с людьми к забору. Водитель погиб мгновенно. Командира пытались откачать очевидцы ДТП, но безрезультатно. Он также скончался до приезда медиков.

— В результате происшествия погибли командир отделения и водитель пожарного автомобиля, еще двое сотрудников получили травмы различной степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении регионального следственного ведомства.

Сейчас на месте ДТП работает усиленная следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов, изымаются предметы и вещи, имеющие значение для дела. Прокуратура также объявила о начале проверки.

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