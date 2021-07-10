Развеиваем детский миф: есть ли в Хабаровске малярийные комары?

Долгоногие насекомые с полупрозрачными крыльями десятилетиями наводят ужас на людей Фото: pixabay.com

С детства почти каждый человек знает: видишь большого комара - беги, ведь он - малярийный. Долгоногие насекомые с полупрозрачными крыльями наводят ужас на поколения людей. Но стоит ли бояться гигантских кровососов дальневосточникам? Отвечают специалисты.

Малярия - инфекционная болезнь, которую вызывают паразиты. Их переносит кровососущий комар рода Anopheles от больного человека к здоровому. Среди симптомов малярии: озноб, тошнота, рвота, боль в суставах, судороги. Неудивительно, что многие в детстве боялись подхватить эту заразу и шарахались от больших комаров, как от огня.

Однако на Дальнем Востоке живут большие комары из рода Tipulidae или - долгоножки. Они любят переувлажненную среду и обитают на болотах и других небольших водоемах. В городе их можно встретить в сырых помещениях. Личинки в основном питаются разлагающимися веществами растительного происхождения, взрослые особи - нектаром или не едят совсем. По сути дела дальневосточные большие комары - вегетарианцы. Всего их более 200 видов.

- Малярийных комаров на всем Дальнем Востоке обитает два-три вида, а в Приамурье отмечен единственный Anopheles sinensis. И те, немногие, могут быть переносчиками инфекции, если сами являются ее носителями, а малярия - зараза тропических широт. В России бывают лишь точечные и очень небольшие вспышки, - рассказали ученые ФГБУ «Заповедное Приамурье».