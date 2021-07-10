Восстановить систему мелиорации сельхозугодий намерены в Хабаровском крае

Режим ЧС действует в Хабаровском и имени Лазо районах Фото: Правительство Хабаровского края

В двух районах Хабаровского края введен режим ЧС из-за переувлажнения почв. В июне дожди шли 20 дней подряд, что спровоцировало гибель урожая. Сельхозпроизводители терпят убытки. Решить проблему намерены с помощью восстановления мелиоративной системы региона.

Режим ЧС действует в Хабаровском и имени Лазо районах. В последнем засевается 34 процента от всех площадей края. Здесь пострадало более 500 гектаров земли. Предварительно, урожаи кукурузы, сои, ячменя, овса, пшеницы и картофеля погибли в шести хозяйствах. Больше всего пострадали посевы кормовых культур - 275,6 гектаров.

Сельхозпроизводители терпят убытки из года в год из-за неработающей системы мелиорации. Она должна осушать 15,6 тысячи гектаров угодий. В мелиоративный комплекс входят 22 системы, но все они были построены в период с 1963 по 1982 годы. По состоянию на 2019-ый, 18 систем - бесхозные. Физический износ сооружений - 80 процентов.

- Мы готовимся к тому, чтобы заявиться на меры федеральной поддержки. Готовятся меры по восстановлению мелиоративных систем, по строительству новых – по современным технологиям, более эффективных, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

В пострадавших районах оценочные комиссии выясняют сумму ущерба, после чего будет принято решение о поддержке производителей из резервного фонда регионального правительства.