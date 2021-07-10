На многострадальном ЖК «Ленинградский» остановилась стройка

Причина - финансовые трудности, которые испытывает подрядчик Фото: Правительство Хабаровского края

В жилищном комплексе «Ленинградский» вновь остановилась стройка. Сдача домов переносилась неоднократно, в этот раз «день икс» также может быть сдвинут с осени. Причина - финансовые трудности, которые испытывает подрядчик.

- Компания не прекращает попытки достроить объект. На ситуацию влияет и повышение стоимости строительных материалов. В Хабаровском крае некоторые застройщики столкнулись с аналогичной проблемой, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Готовность ЖК - 77 процентов, однако объект из-за остановки стройки может пополнить перечень «проблемных». Для решения подобных вопросов создана специальная комиссия, которая помогает застройщикам и подрядчикам.

– В ряде случаев помогаем решать административные вопросы с подведением инженерных сетей. Если застройщик не сможет завершить объект собственными силами, мы будем искать инвесторов, - сообщил Алексей Назаренко, начальник управления жилищного строительства министерства строительства края.

Попасть в список «проблемных» могут 13 долгостроев. Работы на объектах могут либо затянуться, либо остановиться.