Погода в Хабаровске 11 июля 2021: будет жарко и дождливо

Погода в Хабаровске 11 июля 2021: возможен кратковременный дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жара установилась в Хабаровском крае. 11 июля на всей его территории ожидается днем около +30 градусов, сообщают в региональном главке МЧС.

В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Днем будет от +28 до +30 градусов. Ночью около +19 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

На юге региона местами кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +31 градуса. Ночью ожидается от +15 до +20 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 10 метров в секунду.

В центральных районах края тоже жарко. Днем в части населенных пунктов потеплеет до +32 градусов. Местами до +20. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +20 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью от 3 до 10 метров в секунду.

На севере края днем от +12 до +32 градусов. Ночью от +10 до +19. Местами пройдут кратковременные дожди. Осадков не ожидается только в Охотском районе. Порывы ветра восточных направлений будут составлять от 3 до 10 метров в секунду.

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