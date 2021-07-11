335 человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае за минувшие сутки коронавирус был выявлен еще у 335 человек. Увеличение числа новых пациентов фиксируется минздравом региона ежедневно. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 30 заболевших. 20 — на ИВЛ.

— За сутки выздоровели 200 человек. Трое пациентов скончались. Лидером по числу заболевших остается Хабаровск. Там зафиксировано 187 новых случаев инфицирования, — сообщили в минздраве Хабаровского края.

На втором месте по числу заболевших находится Верхнебуреинский район (38 человек), на третьем Комсомольск (30). Еще 29 человек получили положительные результаты тестов на COVID-19 в Хабаровском районе, 28 в Совгаванском, пять в Ульчском и Амурском районах. Четверо новых инфицированных в Охотском и Ванинском районах. Трое — в Нанайском, двое — в Солнечном.

В больницах Хабаровского края увеличено количество коек для ковид-больных. Сейчас их 1880. Свободны 451.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID- 191 505 человек. Из них 132 724 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 568 случаев коронавируса:

54 105 человек выздоровело;

3938 находятся на лечении (1429 в стационаре, амбулаторно 2509);

525 человек скончались.

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