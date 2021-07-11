Вандалы изуродовали сквер в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске вандалы изуродовали сквер на улице Сергеевской. Они подожгли поверхности спорткомплекса и разобрали дорожку из брусчатки.

Больше всего досталось спортивным скамьям.. Они все теперь в следах от зажигалки. На резиновом покрытии огромное черное пятно от огня.

Часть брусчатки хулиганы зачем-то разобрали и просто оставили валяться рядом. Возможно, хотели украсть, но их спугнули. Местная администрация сначала предположила, что какая-то земельная организация проводила работы. Но эта информация не подтвердилась.

«Виновных попытались найти по камерам магазина, но, к сожалению, это также не удалось. Сейчас мы написали заявление в полицию с просьбой найти нарушителей. Ещё раз обращаемся ко всем жителям, просим вас бережно относиться к городскому имуществу, и не нарушать закон противоправными действиями», – сказал начальник отдела благоустройства комитета по управлению Краснофлотским районом Александр Грицкевич.

В мэрии сообщили, что сквер обязательно будет восстановлен.

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