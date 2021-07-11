Хабаровские боксеры завоевали семь медалей на чемпионате ДФО Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские боксеры завоевали семь медалей на чемпионате ДФО. В течение пяти дней они соревновались со спортсменами из других регионов. Бои турнира проходили в десяти весовых категориях у мужчин и пяти среди женщин. В итоге представители края завоевали одну серебряную и шесть бронзовых медалей.

— Рассчитывали на более успешное выступление Лелекова, братьев Трушниковых, Космана, но получилось, как получилось. У нас были очень серьезные конкуренты, особенно спортсмены из Якутии и Бурятии, — рассказал главный тренер сборной края по боксу Дмитрий Гондуркаев.

Серебро чемпионата завоевал Никита Косман. Он уступил якутскому боксеру Михаилу Варламову в весовой категории до 56 килограммов.

Среди мужчин бронзовые медали получили Евгений Лелеков, Филипп Чеботарев, Вадим и Руслан Трушниковы, а также Евгений Звягинцев. Среди женщин отличилась Екатерина Хохлова. Она завоевал бронзу в весе до 51 кг.

— Поздравляем наших боксеров с достойным выступлением и желаем побед на чемпионате России Ивану Ступину и Савелию Садоме, они уже гарантировали себе место в сборной. Сейчас спортсмены готовятся во Владивостоке вместе с олимпийской сборной России, а после отправятся в Кемерово, где с 25 августа по 4 сентября пройдет главный старт страны по боксу, — прокомментировали в министерстве спорта Хабаровского края.

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