В Хабаровском крае готовятся к стройке спортивно-туристического комплекса «Хехцир»
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае идет подготовка к строительству спортивно-туристического комплекса «Хехцир». Для того, чтобы построить горнолыжные трассы и создать развитую инфраструктуру, специалисты провели топографическую съемку на площади в 360 гектаров. Она ляжет в основу будущего проекта объекта.
— На территории планируется построить более 20 км горнолыжных трасс, снежный туннель и всю необходимую туристам инфраструктуру, включая гостиницы разного класса, рекреационный комплекс и подъездную дорогу, — рассказали в краевом агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций.
К началу зимы планируется завершить строительство временной подъездной дороги от федеральной трассы «Уссури» до горнолыжного комплекса.
«Хехцир» – один из семи флагманских инвестпроектов Хабаровского края, который включен в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Корфовского городского поселения.
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