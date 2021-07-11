Пожарные спасли человека из горящего барака в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Николаевске-на-Амуре пожарные вытащили мужчину из горящего барака. Остальные жильцы дома смогли выбраться сами на улицу. Тушили огонь четыре отряда специалистов, но старенькая постройка не подлежит восстановлению. Огонь уничтожил 300 квадратов площади.

Информация о возгорании появилась около пяти часов вечера. Огонь разбушевался с такой силой, что пожарным пришлось бороться с ним больше пяти часов.

— На момент прибытия сотрудников МЧС огнем был охвачен дом барачного типа. Пожарные расчеты приступили к ликвидации огня. Из дома самостоятельно вышли 24 человека, из них 9 детей. В ходе разведки и тушения пожара был спасен мужчина. Так как он имеет заболевание легких, его каретой «скорой помощи» доставили в медицинское учреждение для прохождения лечения,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края.

Барак уничтожен огнем. Где теперь будут жить погорельцы, решат местные власти. Им необходимо предоставить людям временное жилье. Предположительно это будет общежитие промышленного техникума по улице Флотская города Николаевск-на-Амуре.

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