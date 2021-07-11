Свинина, выращенная заключенными Хабаровского края, пользуется большой популярностью Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае заключенные исправительной колонии №1 оказались успешными животноводами. На территории учреждения выращиваются свиньи, за которыми следят осужденные и чье мясо пускают на продажу. Последняя пользуется высоким спросом у жителей региона.

— Продукция проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу, лабораторные исследования. В прошлом году населению было реализовано мясной продукции более пяти с половиной тонн, на сумму свыше двух миллионов рублей. Около 15 тонн мясной продукции было направлено на реализацию государственных контрактов для обеспечения внутрисистемных нужд, — сообщили в пресс-службе УФСИН региона.

На прошедшей ярмарке всего за несколько часов было продано мяса на сумму свыше 60 000 рублей. Покупатели отметили его высокое качество и доступные цены.

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