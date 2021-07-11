Погода в Хабаровске 12 июля 2021: ожидается жара Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

12 июля в Хабаровске возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +31 градуса. Ночью ожидается от +19 до +21 градуса. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

На юге края днем также возможен кратковременный дождь с грозой. Ночью без осадков. Днем будет около +30 градусов, ночью до +21 градуса. Порывы юго-западного ветра достигнут 2-10 метров в секунду.

В центральных районах региона кратковременный дождь, местами гроза. Днем ожидается от +25 до +30 градусов. Ночью заметно похолодает от +13 до +22. Скорость юго-западного будет достигать 11 метров в секунду.

На севере края местами кратковременные дожди. Стихия разгуляется только в районе м. Полины Осипенко. Там ожидаются грозы в темное время суток. Днем будет от +15 до +25 градусов. Ночью до 14 градусов тепла. Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду.

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