Новый рекорд: в Хабаровске за сутки коронавирус выявили у 274 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Положительные тесты на коронавирус за сутки 11 июля получили 336 жителей Хабаровского края. Большая часть из них в столице региона — 274. И это абсолютный рекорд с начала третьей волны ковида в регионе.

— За сутки выздоровели 173 человека. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 30 заболевших. 20 — на ИВЛ. Пять человек скончались. В больницах региона развернуто 1880 коек для ковид-больных. Свободны 436, — сообщили в минздраве Хабаровского края.

На втором месте по числу заболевших находится район имени Лазо (33 человека), на третьем Хабаровский район (12). Еще восемь человек заболели в Букинском районе, шесть в Комсомольске, два в Ульчском и 1 в Амурске.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID 19 — 192 115 человек. Из них 132 898 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 094 случая коронавируса:

54 278 человек выздоровело;

4096 находятся на лечении (1444 в стационаре, амбулаторно 2652);

530 человек скончались.

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