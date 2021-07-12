Школьница упала с заброшенного здания в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Вечером 11 июля в Хабаровске 14-летняя девочка во время прогулки с подругой упала со второго этажа заброшенного здания. В результате она получила травмы.

Все произошло по адресу Санаторная, 17 «а». Школьницу доставили в больницу, у нее, предварительно, диагностированы переломы руки и ноги. Зачем она полезла на старую постройку, не сообщается.

— По поручению прокуратуры Хабаровска прокуратура Краснофлотского района города проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника заброшенного здания на предмет ограничения доступа на объект, —сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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