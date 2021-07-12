В Хабаровском крае завершена регистрация кандидатов в Законодательную думу. Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Избирательная комиссия Хабаровского края 11 июля завершила прием заявок от претендентов на место в Законодательной думе региона седьмого созыва. В последний день документы подали еще трое претендентов на депутатский пост. Все они не относятся к какой-либо политической партии.

— Кандидатам выдано разрешение на открытие специального избирательного счета. Всего о согласии баллотироваться в депутаты краевого парламента представили 16 кандидатов, из них девять – самовыдвиженцы, — сообщили в избирательной комиссии.

Выборы состоятся 19 сентября 2021 года.

КОНКРЕТНО

Список кандидатов на пост депутата Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва.

Представители партий:

Андрей Веретенников (ЛДПР)

Василий Гавриш («Зеленые»)

Светлана Изотова (КПРФ)

Эльвира Кускова («Новый люди»)

Евгений солоненко («Единая Россия»)

Владимир Титоренко (КПРФ)

Виктор Шишкин («Справедливая Россия—За Правду»)

Самовыдвиженцы:

Василиса Гладких Игорь Ефимов

Михаил Завальский

Александр Канев

Али Мамедов

Оксана Подкорытова

Андрей Ржечицкий

Дмитрий Салимзанов

Татьяна Юденко

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