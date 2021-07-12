В Хабаровском крае завершена регистрация кандидатов в Законодательную думу. Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края
Избирательная комиссия Хабаровского края 11 июля завершила прием заявок от претендентов на место в Законодательной думе региона седьмого созыва. В последний день документы подали еще трое претендентов на депутатский пост. Все они не относятся к какой-либо политической партии.
— Кандидатам выдано разрешение на открытие специального избирательного счета. Всего о согласии баллотироваться в депутаты краевого парламента представили 16 кандидатов, из них девять – самовыдвиженцы, — сообщили в избирательной комиссии.
Выборы состоятся 19 сентября 2021 года.
КОНКРЕТНО
Список кандидатов на пост депутата Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва.
Представители партий:
Андрей Веретенников (ЛДПР)
Василий Гавриш («Зеленые»)
Светлана Изотова (КПРФ)
Эльвира Кускова («Новый люди»)
Евгений солоненко («Единая Россия»)
Владимир Титоренко (КПРФ)
Виктор Шишкин («Справедливая Россия—За Правду»)
Самовыдвиженцы:
Василиса Гладких Игорь Ефимов
Михаил Завальский
Александр Канев
Али Мамедов
Оксана Подкорытова
Андрей Ржечицкий
Дмитрий Салимзанов
Татьяна Юденко
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