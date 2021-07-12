Экономика Хабаровского края и ЕАО зависит от Китая, Японии и Корейского полуострова Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дальний Восток в Минвостокразвития РФ поделили на четыре экономические провинции в зависимости от подходов к экономическому развитию. Хабаровский край и Еврейскую автономную область отнесли к Приграничной провинции, которая зависит от экономик Китая, Японии и Корейского полуострова. Об этом сообщил глава министерства Алексей Чекунков, пишет ТАСС.

- Если смотреть на вопрос планирования и управления экономическим развитием Дальневосточного федерального округа, нам кажется удобным и эффективным делать это через призму этих четырех провинций: Забайкальская, Приграничная, Островная и Северная, - пояснил Чекунков.

Он отметил, что это деление никак не относится к административному.

По словам главы Минвостокразвития РФ, к Приграничной провинции также относятся Амурская область и Приморье. В этих регионах, где экономическая составляющая зависит от соседних государств, необходимо развивать переработку водных биологических ресурсов и экспорт сельскохозяйственной продукции.

В Забайкальскую провинцию вошли: Забайкальский край и Бурятия. В Островную - Сахалин и Камчатка. В Северную - Якутия, Магадан и Чукотка.

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