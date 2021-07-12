Александр Масляков позвал хабаровских КВНщиков на «Голосящий КиВиН – 2021» Фото: Правительство Хабаровского края

Команда КВН Хабаровского края «Пал Палыч» выступит на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН - 2021». Приглашение принять участие в нем веселые и находчивые получили от ведущего Александра Маслякова. Им предстоит сразиться с 30 командами из России и ближнего зарубежья.

- Получить приглашение на фестиваль от Александра Маслякова было вдвойне приятно. Наша команда очень долго шла к этому результату. Конечно, были и неудачные сезоны в телевизионных лигах, но мы не останавливались и продолжали старательно играть в КВН, - рассказали участники «Пал Палыча».

Сейчас веселые и находчивые уже прибыли в Светлогорск, где выступят сначала перед фокус-группой из редакторов Высшей и Премьер лиг КВН. Они помогут командам исправить возможные ошибки и улучшить их номера. Съемки «Голосящего КиВиНа» пройдут 17 июля.

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