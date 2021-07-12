Жители Хабаровска сдали нормы ГТО Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на стадионе «Юность» состоялся единый день тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 40 жителей города проверили свои возможности в сдаче норм ГТО.

- Поучаствовать в едином дне тестирования пришли люди разной подготовки: кто-то просто решил проверить свои силы, а кто-то целился только на золотой значок. В целом мероприятие прошло успешно, участники показали хорошие результаты, - рассказал руководитель городского центра тестирования ГТО Евгений Ахтырко.

В администрации города отметили, что участники сдавали нормативы по легкой атлетике, метанию спортивного снаряда, подтягиванию на перекладине, рывку гири в 16 килограммов, отжиманию, упражнению на пресс, наклону на гимнастической скамье и прыжкам в длину.

С начала года свои силы в сдаче нормативов проверили уже 4,5 тысячи жителей города. Из них 3139 получили знаки отличия.

КОНКРЕТНО

Как подать заявку на сдачу норм ГТО в Хабаровске?

Можно позвонить по телефонам: 47-02-81, 47-05-71 (с 9:00 до 18:00) или отправить электронное письмо по адресу gto.hab27@mail.ru.

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