Администрацию Хабаровска обязали отремонтировать разбитую дорогу
Фото: Михаил ДЕНИСОВ
Чиновников из администрации Хабаровска прокуратура обязала в ближайшее время отремонтировать дорогу от дома №1 по переулку Ясному до дома №15 по улице Железнякова. Ведомство взяло проблему на контроль после того как взбунтовались местные жители - этот проблемный участок дорожного полотна они активно обсуждали в соцсетях.
- Установлено, что дорога имеет многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде выбоин и просадок проезжей части, которые не соответствуют требованиям, установленным к содержанию автомобильных дорог, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Прокурор обратился в суд и потребовал, чтобы в ближайшие восемь месяцев дорога в частном секторе была приведена в нормальный вид. Суд это требование поддержал. Решение пока не вступило в законную силу.
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