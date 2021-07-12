Администрацию Хабаровска обязали отремонтировать разбитую дорогу Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Чиновников из администрации Хабаровска прокуратура обязала в ближайшее время отремонтировать дорогу от дома №1 по переулку Ясному до дома №15 по улице Железнякова. Ведомство взяло проблему на контроль после того как взбунтовались местные жители - этот проблемный участок дорожного полотна они активно обсуждали в соцсетях.

- Установлено, что дорога имеет многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде выбоин и просадок проезжей части, которые не соответствуют требованиям, установленным к содержанию автомобильных дорог, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Прокурор обратился в суд и потребовал, чтобы в ближайшие восемь месяцев дорога в частном секторе была приведена в нормальный вид. Суд это требование поддержал. Решение пока не вступило в законную силу.

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