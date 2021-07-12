Леса горят в семи районах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Ситуация с лесными пожарами в Хабаровском крае в 2021 году становится все более напряженной. Деревья горят в семи районах региона. За сутки специалисты зафиксировали восемь новых очагов возгорания. Часть из них тушить не станут - они не представляют угрозы населению и экономике.

- Леса горят в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, имени Полины Осипенко, Охотском, Николаевском и Солнечном районах. Большая их часть расположена в отдаленной горной местности, поэтому на заседании КЧС принято решение их не тушить, а только установить наблюдение, - сообщили в комитете лесного хозяйства правительства края.

В остальных случаях с огнем борются сотрудники спецслужб (39 человек личного состава), задействованы воздушные судна. Круглосуточный мониторинг пожарной обстановки ведется со спутника. В ведомстве отметили, что в этом году 60% лесных пожаров в Хабаровском крае возникли по вине человека.

- Для того чтобы снизить число возможных пожаров, обычно в районах вводится особый противопожарный режим, накладывающий ограничения на посещение лесов и использование огня. Сейчас такой режим действует в 18 муниципалитетах, - пояснили специалисты комитета.

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