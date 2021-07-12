Для школьников Хабаровского края запустят курсы по робототехнике
Фото: Правительство Хабаровского края
С 1 сентября школьники Вяземского района смогут начать посещать курсы робототехники. Для этого в городе Вяземский и отдаленном приграничном селе Шереметьево будут открыты центры образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». На оборудование для реализации проекта из федерального бюджета были выделены 10 миллионов рублей, а на ремонт помещений из районной казны выделили еще пять миллионов.
- Отрадно, что современные обучающие технологии доходят и до отдаленных населенных пунктов. Для сельских школьников открываются большие возможности, в том числе и в получении дополнительного образования, - отметил глава Вяземского района Александр Усенко.
Для полезного досуга ребят в классах установят мощные ноутбуки, создадут цифровые лаборатории с самым современным оборудованием, которое пригодится для изучения физики, химии, биологии, а также оснастят кабинеты наборами для изучения основ робототехники.
Сейчас в районе уже работают пять аналогичных центров, в которых проходят школьные уроки, а также дополнительные занятия.
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