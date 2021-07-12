Иномарка ночью 11 июля сбила женщину в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске на улице Фрунзе прошлой ночью водитель «Ниссана» сбил женщину. Та шла по проезжей части навстречу проезжающим мимо автомобилям, сообщили в ГИБДД города.

- Водитель допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода и двигался, со слов водителя, во встречном транспортному средству направлении, - сообщили в отделе пропаганды дорожного ведомства.

У 57-летней пострадавшей медики зафиксировали множественные травмы, но они не несут опасности для ее жизни, поэтому женщина будет лечиться дома.

28-летний водитель сдал тест на алкоголь, и тот показал, что автолюбитель был трезв в момент ДТП.

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