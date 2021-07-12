Еще больше соцсетей и видео: Мобильный трафик в Хабаровском крае вырос на 40% Фото: Мегафон

На 40% увеличился интернет-трафик в сети «МегаФон» в Хабаровском крае в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Ежемесячно жители региона потребляют объем данных, аналогичный 650 тысячам фильмов в FullHD-качестве. При этом 47% всего краевого трафика приходится на один город - Хабаровск.

В краевой столице потребление мобильного интернета за указанный период выросло на 37,4%. На 35% больше стали качать во втором по величине городе региона - Комсомольске-на-Амуре. В Амурске рост мобильного трафика составил 27%.

Больше всего потребление мобильного интернета ожидаемо выросло в тех населенных пунктах, где в прошлом году «МегаФон» запустил связь четвертого поколения. В Чегдомыне в первом полугодии 2021 года прокачали данных на 53% больше, чем годом ранее. В селе Омми рост составил 56%, в поселке Монгохто - 83%. В Дормидонтовке потребление мобильного интернета в целом увеличилось на 42%, при этом 4G-трафик удвоился.

- Наибольшие объемы данных сейчас передаются в сети четвертого поколения, - отмечает директор хабаровского отделения «МегаФона» Денис Трофимчук. - В целом в Хабаровском крае 4G-трафик в общем объеме передачи данных сейчас составляет около 87%. В Хабаровске он уже превышает 90%. И, соответственно, там, где мы запускаем связь четвертого поколения, довольно быстро наблюдается резкий рост трафика именно в сети 4G. Оценив возможности быстрого мобильного интернета, наши абоненты из самых разных населенных пунктов становятся активными пользователями цифровых сервисов. В сеть 4G перемещается и голосовое общение. Уже более 40% всех звонков совершается с использованием технологии VoLTE.

Недавно международная компания Ookla вновь подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. «МегаФон» был признан лидером по скорости мобильного интернета пятый год подряд. В Хабаровском крае в первом полугодии 2021 года средняя скорость скачивания информации в сети «МегаФон», по данным Ookla, составила 40,01 Мбит/с.

Около 47% всего мобильного интернет-трафика в Хабаровском крае приходится на видеосервисы и социальные сети. Пальму первенства здесь прочно удерживает Youtube, за которым следует Instagram. Третью позицию занимает «ВКонтакте», а четвертое и пятое места делят Tik Tok и «Одноклассники». Среди мессенджеров лидирует WhatsApp, на втором месте - Telegram, а на третьем - Viber.

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