Часть человеческого черепа нашли около «заброшки» на Колыме. Фото: СУСК Магаданской области
На Колыме следователи нашли кусок человеческого черепа. В мае останки были обнаружены на лесной тропе туристического маршрута «Корейский ключ» неподалеку от старого заброшенного здания.
- У следствия имеются предварительные данные о том, что в указанном нежилом строении длительное время проживал мужчина без определенного места жительства и рода занятий в возрасте от 50 до 60 лет, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства.
Следователи предполагают, что погибший мог насолить туристам, вести себя агрессивно.
КОНКРЕТНО
Всех, кому что-либо известно о личности указанного мужчины, следователи просят позвонить по телефонам:
8 (4132) 696-878
8 (4132) 608-653
8 (4132) 653-452
8 (4132) 653-473
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