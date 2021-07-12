Часть человеческого черепа нашли около «заброшки» на Колыме. Фото: СУСК Магаданской области

На Колыме следователи нашли кусок человеческого черепа. В мае останки были обнаружены на лесной тропе туристического маршрута «Корейский ключ» неподалеку от старого заброшенного здания.

- У следствия имеются предварительные данные о том, что в указанном нежилом строении длительное время проживал мужчина без определенного места жительства и рода занятий в возрасте от 50 до 60 лет, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Следователи предполагают, что погибший мог насолить туристам, вести себя агрессивно.

КОНКРЕТНО

Всех, кому что-либо известно о личности указанного мужчины, следователи просят позвонить по телефонам:

8 (4132) 696-878

8 (4132) 608-653

8 (4132) 653-452

8 (4132) 653-473

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.