Хабаровские велогонщицы вошли в пятерку лучших на всероссийских соревнованиях Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские велогонщицы Александра Съедина и Регина Жапарова вошли в пятерку лучших на всероссийских соревнованиях. Состязания прошли в минувшую субботу, 10 июля, на автодороге «Уссури». Спортсменки преодолели дистанцию почти в 100 километров.

- Эти соревнования в очередной раз доказали, что спортивная столица Дальнего Востока России - Хабаровск. К нам приехали сильнейшие велосипедистки со всей страны, и это серьезный показатель доверия к региону со стороны Федерации велосипедного спорта России. Конечно, все мы болеем, переживаем за наших спортсменок. Впереди еще несколько гонок, ждем от сборной нашего региона медалей, - отметил министр физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.

16 июля велосипедистки будут бороться за награды чемпионата и первенства России в командной гонке на федеральной автомобильной дороге «Восток». 17 июля на трассе «Уссури» спортсменки разыграют призовые места на всероссийских соревнованиях. А 18 июля состоится гонка-критериум по центру Хабаровска. Старт всех заездов в 11:00. Автомобилистам необходимо учесть, что на время проведения заезда движение будет перекрыто.

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