Новый цех по консервированию овощей запустят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Новый цех по консервированию овощей запустят в районе имени Лазо Хабаровского края. У фермеров большие планы: выпустить за сезон 15 тысяч банок, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Люди объединились в 2017 году, чтобы вместе выращивать и перерабатывать овощи на зиму. За годы своего существования кооператив «Лазовские продукты» получил поддержку от властей на сумму в 9,1 миллиона рублей.

- В 2019 году мы зашли на грант более 5 миллионов рублей и поставили модульный цех по переработке овощей, в августе будем его запускать. Наше софинансирование - еще 40%. Планируем выпускать около 300 литровых банок в день, за сезон тысяч 15 банок, думаю, выпустим, - рассказала председатель кооператива «Лазовские продукты» Наталья Пак.

На этом производители не намерены останавливаться. Они хотят построить большое овощехранилище объемом до 500 тонн за 10 миллионов рублей, на что тоже рассчитывают получить грант.

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