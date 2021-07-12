«Красота против рака»: в Хабаровске открылась социальная фотовыставка Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске открылась новая фотовыставка «Красота против рака». Это социальный проект, который создан для людей, больных онкологией. Главной его целью является отвлечение от мыслей о страшной болезни и заряд положительными эмоциями, сообщили в администрации города.

- Через фото мы рассказываем обществу о том, что рак - не приговор. Наши герои - пациенты с онкологическим диагнозом, которые нашли смелость озвучить то, о чем принято молчать. Это прекрасные, красивые люди, проживающие непростой период, во время которого они не теряют свои социальные роли. На наших фото нет болезни. Мы показываем жизнь, - пишет на страничке проекта в «Инстаграме» его организатор Алена Черных.

Организаторы выставки отмечают, что своей работой они также хотят еще раз напомнить всем о том, что стоит обратить внимание на свое здоровье и найти время обратиться к врачу.

Проект «Красота против рака» существует уже пять лет. Ознакомиться с новой экспозицией можно на третьем этаже возле пространства «Коммуна». Она открыта для посещения в течение двух недель.

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