ЗАГСы Хабаровского края ограничили число гостей на церемониях
Фото: Людмила БОРОДИНА
С 12 июля в ЗАГСах Хабаровского края начало действовать новое антиковидное ограничение. Теперь церемонию бракосочетания могут посетить не более 10 человек. Об этом сообщил и.о. председателя комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края Алексей Дорохов.
- В Хабаровске принят документ администрацией города об ограничении количества гостей на торжественной регистрации брака до 10 человек с соблюдением масочного режима, - сказал Дорохов.
Помимо всего прочего люди также обязаны будут соблюдать в здании ЗАГСа социальную дистанцию в 1,5 метра.
Отметим, что подать заявления о желании вступить в брак можно все так же в порядке живой очереди, либо через портал «Госуслуги». Там же можно и оплатить пошлину со скидкой в 30%.
По словам Алексея Дорохова, в этом году в июне поженились уже 870 пар края. Это на 20% больше, чем в первый год пандемии.
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