ЗАГСы Хабаровского края ограничили число гостей на церемониях Фото: Людмила БОРОДИНА

С 12 июля в ЗАГСах Хабаровского края начало действовать новое антиковидное ограничение. Теперь церемонию бракосочетания могут посетить не более 10 человек. Об этом сообщил и.о. председателя комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края Алексей Дорохов.

- В Хабаровске принят документ администрацией города об ограничении количества гостей на торжественной регистрации брака до 10 человек с соблюдением масочного режима, - сказал Дорохов.

Помимо всего прочего люди также обязаны будут соблюдать в здании ЗАГСа социальную дистанцию в 1,5 метра.

Отметим, что подать заявления о желании вступить в брак можно все так же в порядке живой очереди, либо через портал «Госуслуги». Там же можно и оплатить пошлину со скидкой в 30%.

По словам Алексея Дорохова, в этом году в июне поженились уже 870 пар края. Это на 20% больше, чем в первый год пандемии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.