У жительницы Комсомольска со счета украли почти 1,7 миллиона рублей Фото: Петр МОЛОТОВ

У жительницы Комсомольска-на-Амуре со счета украли почти 1,7 миллиона рублей. 56-летняя женщина попалась на уловку телефонного мошенника, который представился сотрудником банка, сообщили в МВД Хабаровского края.

- Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина, который сообщил, что он сотрудник банка и заметил подозрительные действия, якобы происходящие со счетами клиентки. Он убедил заявительницу снять все ее сбережения, а также оформить кредит и зачислить на так называемые «безопасные счета». Потерпевшая выполнила указания мошенника и лишилась 1 миллиона 695 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Потерпевшая поверила в избитую схему, о которой регулярно предупреждают в банках пользователей пластиковых карт. В полиции отметили, что подобных преступлений только с начала июля в Комсомольске зафиксировано немало. У мошенников наблюдается настоящий бум.

Сейчас поиском преступников занимается полиция. Им грозит ответственность по статьям «Кража» и «Мошенничество».

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