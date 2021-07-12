Без вести пропавшего парня ищут водолазы на озере в Хабаровском крае

Поиски молодого человека ведутся с 11 июля Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В районе Петропавловского озера разыскивают 28-летнего парня. Молодой человек без вести пропал во время отдыха у водоема. Парня ищут полиция и спасатели.

Поиски молодого человека ведутся с 11 июля. Предположительно, парень утонул. К поискам подключены спасатели, которые в первый же день обследовали 15 квадратных метров акватории и береговой черты.

- Принято решение о направлении дополнительно водолазной группы. Специалисты убыли к Петропавловскому озеру в район села Константиновка, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе поисково-спасательного отряда (Ракитное) главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Спасатели напоминают, что на водоемах необходимо соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.