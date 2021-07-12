Больше 170 тысяч гектаров леса горит в Магаданской области

По данным на 12 июля, в регионе бушуют 50 возгораний Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Природные пожары полыхают в Магаданской области. По данным на 12 июля, в регионе бушуют 50 возгораний на общей площади более 170 тысяч гектаров. В двух городских округах действует режим ЧС.

Горящие леса тушат 96 человек и 23 единицы техники. Из них 23 человека и семь единиц техники от МЧС РФ. По данным пожарных, огонь не угрожает населенным пунктам. Объектам экономики пожары также не страшны.

- Ситуация находится на контроле. Силы и средства готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Для контроля лесопожарной обстановки используется авиационный, наземный и космический виды мониторинга, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Магаданской области.

В шести районах Колымы введен особый противопожарный режим. Речь идет о Северо-Эвенском, Оксумчанском, Хасынском, Суманском, Среднекамском и Ягоднинском городских округах.