В Хабаровске проверили готовность насосного оборудования на случай ЧС. Фото: Администрация Хабаровска

С начала июля уровень воды в реке Амур вырос на 125 сантиметров. В связи с этим все силы и средства города приведены в полную готовность на борьбу с паводком.

Андрей Колчин, начальник управления по делам ГО и ЧС, рассказал о благоприятной ситуации на реке. За минувшие сутки уровень воды в Амуре поднялся всего на один сантиметр. Также сообщается, что в данный момент в наиболее уязвимых к паводку частях города развернуты насосные группы - это район арены «Ерофей» и микрорайон Красная Речка. Также проведена отсыпка гидрозащитного сооружения на улице Богачева - дома на этой улице часто топит первыми, но сейчас ситуация находится под контролем.

Прогнозы дальнейшего состояния уровня воды в реке весьма оптимистичные - со следующей недели ожидается резкий спад. Отмечается, что на данный момент в городе не подтоплен ни один жилой дом - вода подошла близко, но не зашла на жилые участки.

Но несмотря на это, на складе городского резерва в данный момент находится все необходимое оборудование, которое может понадобиться на случай чрезвычайной ситуации - погружные насосы, генераторы, тепловые пушки и другая необходимая техника. Все приведено в полную готовность.

Также было отмечено, что на сегодняшний день в Хабаровске активны два пункта временного пребывания граждан, где в случае подтопления смогут разместиться пострадавшие - все они открыты на базе общежитий города. При необходимости может быть оперативно открыт еще один пункт, способный принять до 50 человек.

По данным «Дальневосточного УГМС», уровень воды в Амуре вблизи Хабаровска на 12 июля составляет 470 сантиметров. Неблагоприятной для города отметкой считается 450 сантиметров, а уровнем опасности - 600 сантиметров.