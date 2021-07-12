Погода в Хабаровске 13 июля 2021: будет жарко Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

В МЧС Хабаровского края озвучили прогноз погоды на 13 июля. В этот день в столице региона установится жаркая и сухая погода. Днем столбики термометра поднимутся до отметки в +32 градуса. Ночью до +22 градусов. Теплый южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

На юге края осадков тоже не предвидится. Днем там будет до +34 градусов, а ночью от +17 до +22. Порывы южного ветра достигнут 11 метров в секунду.

В центральных районах местами возможен кратковременный дождь. Воздух днем прогреется от +23 до +33 градусов. Ночью ожидается от +12 до +22 градусов. Скорость южного ветра составит 3-9 метров в секунду.

На севере региона также местами кратковременный дождь. Днем будет от +14 до +25 градусов. Ночью от +8 до +21 градуса. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 2-9 метров в секунду.

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