330 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае за сутки выявлено еще 330 случаев заболевания коронавирусом. Из них 302 в краевом центре. Еще 28 в Хабаровском районе.

- За сутки выздоровели 145 человек. Сейчас в больницах в тяжелом состоянии находятся 29 заболевших, 19 - на ИВЛ. Пять человек скончались. В больницах региона развернуто 1880 коек для ковид-больных. Свободны 339, - сообщили в минздраве Хабаровского края.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID 19 - 195 075 человек. Из них 134 057 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 234 случая коронавируса:

54 423 человека выздоровели;

4276 находятся на лечении (1541 в стационаре, амбулаторно 22735);

535 человек скончались.

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