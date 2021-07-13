Волонтеры Хабаровского края очистили 10 километров береговой линии Фото: Евгения АНДРЕЕВА

Волонтеры в Хабаровском крае очистили от мусора 10 километров береговой линии. Активисты собрали несколько кубометров мусора в разных районах региона, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Так, например, в бухте Датта на побережье Охотского моря школьники, очистив любимое место отдыха местных жителей, собрали почти один кубометр мусора.

- Если жители и гости края будут проявлять сознательность и экологическую культуру, не оставляя за собой мусор в неустановленных местах, наш край станет чище, жить в нем будет комфортнее, а нашим детям и молодежи не придется убирать мусор за взрослыми, - отметила и.о. министра природных ресурсов края Елена Балезина.

Напомним, мероприятия по очистке от мусора береговой линии в рамках национального проекта «Экология» проводятся в регионе с 2019 года. За это время состоялось уже более ста акций. Принять участие в уборке территории возле водных объектов может любой желающий. Ознакомиться с планом проведения мероприятий на текущий год можно на официальном сайте министерства.

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